Memphis- Houston NBA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de Houston Rockets, Memphis Grizzlies'a konuk oluyor. Alperen ve Kevın Durant liderliğinde Batı Konferansı'nda 6. sırada bulunan Houston, sezonu ilk 6 sırada bitirip play offa kalmayı hedefliyor. Öte yandan Memphis Batı Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor. Basketbolseverler karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve başlama saatini merak ediyor. Peki, Memphis- Houston NBA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş: 26.03.2026 - 16:11
1
NBA'de yarın gece gözler Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston maçında olacak. Son oynanan ve uzatmaya giden karşılaşmada Minnesota Timberwolves, sahasında Houston Rockets'ı 110-108 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayılık performansı takımına yetmedi. Peki, Alperen'in sıradaki maçı olan Memphis- Houston müsabakası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2
MEMPHİS- HOUSTON MAÇI NE ZAMAN?
Memphis- Houston maçı 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece TSİ 03.00'de oynanacak.
3
MEMPHİS- HOUSTON MAÇI HANGİ KANALDA?
FedExForum'da oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.