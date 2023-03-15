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NBA'de Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 24 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 120-104 yendi

NBA'de Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı
AA

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta Hornets'a karşı yaklaşık 30 dakika 31 saniye sahada kalan Cedi Osman, 24 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sezon 44. galibiyetini alan Cavaliers'ta Evan Mobley 26, Caris LeVert ise 22 sayı kaydetti.

Ev sahibi Hornets'ta Kelly Oubre Jr'ın 28 ve Terry Rozier'nin 22 sayısı, sezonun 49. yenilgisini önleyemedi.

BUCKS, SUNS DEPLASMANINDA KAZANDI

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 116-104 yenerek 50 galibiyete ulaştı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 11 ribaunt, 8 asist ve Brook Lopez 21 sayı, 10 ribaunt üretti.

Devin Booker'ın 30 ve Deandre Ayton'ın 16 sayısı, Suns'ın 32. mağlubiyetini engelleyemedi.

RAPTORS, NUGGETS'I GEÇTİ

Toronto Raptors, sahasında Denver Nuggets'ı 125-110'luk skorla geçti.

Fred VanVleet 36 sayı, 7 asist ve OG Anunoby 24 sayı, üçer ribaunt ve asistle Raptors'ın 33. galibiyetinde öne çıktı.

Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ta (46 galibiyet, 23 mağlubiyet) Nikola Jokic 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Michael Porter Jr 23 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 104-120

Washington Wizards-Detroit Pistons: 117-97

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 125-110

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 108-123

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 121-107

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 132-114

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 104-116

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 107-123

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