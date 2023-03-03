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NBA'de Dallas Mavericks, yıldız oyuncularıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncuları Luka Doncic ile Kyrie Irving'in toplam 82 sayı attığı maçta, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 133-126 mağlup etti

NBA'de Dallas Mavericks, yıldız oyuncularıyla kazandı
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NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Mavericks, 25 isabetli üç sayılık atışla tamamladıkları karşılaşmada, Sixers'ı 7 sayı farkla geçerek kritik bir galibiyete imza attı.

Sezonun 33. galibiyetini alarak konferansında 6. sırada yer alan Mavericks'te Doncic 42 sayı ve 12 asist, Irving 40 sayı ve 6 asist kaydetti. Mavericks tarihinde ilk kez, bir maçta iki oyuncu 40 sayı barajına ulaştı. Reggie Bullock 15, Christian Wood 10 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 22. kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 35 sayı ve 8 ribaunt, Tyrese Maxey 29 sayı, James Harden 27 sayı ve 13 asist, De'Anthony Melton 12 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

WARRIORS'TAN PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK GALİBİYET

Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, ilk yarıyı 11 sayı farkla geride tamamladığı mücadelede, önemli bir geri dönüşe imza attı ve ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 115-91 yendi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkararak play-off potasının içine giren konferans beşincisi Warriors'ta sakatlığı devam eden Stephen Curry'nin yokluğunda 34 sayı kaydeden Jordan Poole, maçın en skoreri oldu. Klay Thompson 19 sayı ve 11 ribaunt, Jonathan Kuminga 19 sayı ve 7 ribaunt, Draymond Green 11 sayı, 9'ar ribaunt ve asist, Kevon Looney ise 11 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Üst üste 4. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 21 sayı ve 7 ribaunt, Eric Gordon 16 sayı, Mason Plumlee 12 sayı ve 20 ribaunt, Paul George 11 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Russell Westbrook 8 sayı ve 6 asistlik performans sergiledi.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Toronto Raptors: 119-108

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 133-126

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 110-99

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-91

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