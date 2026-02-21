Canlı
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Denver Nuggets, rekor kırarak Portland Trail Blazers'ı mağlup etti! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Denver Nuggets, rekor kırarak Portland Trail Blazers'ı mağlup etti!

        NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 157-103 mağlup etti. Los Angeles Lakers ise Los Angeles Clippers'ı 125-122 mağlup etti.

        Giriş: 21.02.2026 - 10:44 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:44
        Denver Nuggets, rekor kırarak Portland'ı devirdi!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 157-103 mağlup etti.

        Nuggets'ın ulaştığı 157 sayı, bu sezon lig genelinde bir maçta kaydedilen en yüksek skor olurken, aynı zamanda kulüp tarihinin deplasman sayı rekoru olarak da kayıtlara geçti.

        Moda Center'da oynanan karşılaşmada, Nuggets'da Sırp yıldız Nikola Jokic, 32 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle maçın en skorer ismi oldu.

        Jamal Murray 25, Julian Strawther ve Tim Hardaway 19'ar sayıyla oynarken Spencer Jones 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Portland Trail Blazers'da Jrue Holiday 19 sayı kaydederken Deni Avdija 15 sayı, 13 asistle "double-double" yaptı.

        LOS ANGELES DERBİSİNİ LAKER KAZANDI

        Crypto com Arena'da oynanan karşılaşmada, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers'ı 125-122 mağlup etti.

        Maçta, 38 sayı ve 11 asistle "double-double" yapan Luka Doncic derbinin en skoreri oldu.

        Austin Reaves 29, LeBron James ise 13 sayı ve 11 asistle maçı tamamladı.

        Clippers'da Kawhi Leonard 31, Bennedict Mathurin 26 sayı ve Brook Lopez ise 16 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

