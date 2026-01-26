NBA'de Detroit Pistons'tan son 6 maçta 5. galibiyet!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons sahasında Sacramento Kings'i 139-116'lık skorla mağlup ederek son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.

Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı ve 11 asist kaydederek "double-double" yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te Malik Monk 19 sayı, DeMar DeRozan ise 16 sayı attı.