        NBA'de Detroit Pistons'tan son 6 maçta 5. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Detroit Pistons'tan son 6 maçta 5. galibiyet!

        NBA'de Detroit Pistons, Sacramento Kings'i 139-116 yenerek son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti. Golden State Warriors'un Minnesota Timberwolves'u 111-85 yendiği maçta ise Stephen Curry 26 sayı atarak NBA normal sezonlar tarihinde en fazla sayı kaydeden 20 oyuncu arasına girdi.

        Anadolu Ajansı
        26.01.2026 - 13:19
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons sahasında Sacramento Kings'i 139-116'lık skorla mağlup ederek son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.

        Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı ve 11 asist kaydederek "double-double" yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

        Kings'te Malik Monk 19 sayı, DeMar DeRozan ise 16 sayı attı.

        CURRY EN SKORERLER LİSTESİNDE İLK 20'YE GİRDİ!

        Golden State Warriors deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 111-85 yendi.

        Warriors'ta Stephen Curry, 26 sayı kaydederek NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında ilk 20 arasına girmeyi başardı ve 26 bin 397 sayı ile 19. sırayı Paul Pierce ile paylaştı.

        Üst üste 5. yenilgisini alan Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 32 sayı, 11 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        RAPTORS'TAN ÜST ÜSTE 4.GALİBİYET

        Toronto Raptors, NBA Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 103-101 mağlup etti.

        Raptors'ta Immanuel Quickley, 23 sayı ve 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

        NBA'de üst üste 117 maçta en az 20 sayı atan Shai Gilgeous-Alexander, 24 sayı kaydetti.

        Esenyurt'ta araç camına kafa atan sürücü yakalandı!

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 hafta önce İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesip saldıran ve aracın camına kafa atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren N.D. isimli sürücü yakalanarak, gereği yapıldı" dedi  

