Bu sezon play-off dışında kalan 14 takım galibiyet-mağlubiyet derecesine göre yüzdelik dilimleri paylaştı. Ligi son üç sırada tamamlayan Detroit Pistons, Houston Rockets ve San Antonio Spurs, %14 ile ilk sırayı alma şansı en yüksek olan takımlardı.

Lotarya çekilişi sonucunda gecenin talihlisi San Antonio Spurs oldu ve 23 Haziran gecesi ilk seçimi yapmaya hak kazandı.