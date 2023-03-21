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NBA'de gecenin özeti: Golden State, Houston’ı yenerek play-off potasına girdi

NBA’de normal sezona 6 müsabaka ile devam edildi.

NBA'de gecenin özeti: Golden State, Houston’ı yenerek play-off potasına girdi
İHA

NBA’de Golden State Warriors, deplasmanda karşılaştığı Houston Rockets’ı 121-108’lik skorla yenerek Batı Konferansı’nda 6. sıraya yükseldi ve play-off potasına girdi.

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları elde edemeyen son şampiyon Golden State Warriors, konuk olduğu Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets’ı 121-108 mağlup ederek, Batı Konferansı’nda 6. sıraya yükseldi ve play-off potasına girdi. Golden State’de 30 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynayan Stephen Curry ile 29 sayı ve 7 ribaund üreten Klay Thampson galibiyette önemli pay sahibi oldu. Bu sezon 37. galibiyetini alan konuk ekipte Jonathan Kuminga 17, Kevon Looney de 11 sayıyla katkı verdi. Toplamda 54. yenilgisini yaşayan Houston’da ise Tari Eason’un 21 sayı ve 12 ribaundu ile Jalen Green’in 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün, hastalığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Julius Randle’ın 57 sayı kaydettiği maçta Knicks, Minnesota’ya yenildi

Batı Konferansı’nda 8. sırada yer alan Minnesota Timberwolwes, deplasmanda Doğu Konferansı’nın 5'si New York Knicks’i 140-134’lük skorla geçti. Minnesota’da Taurean Prince 35 sayı ve 5 ribaundla oynarken, Mike Conley de 24 sayı ve 11 asist ile mücadele etti. New York’ta ise Julius Randle’ın 57 sayı, 4 ribaundu ve Jalen Brunson’un 23 sayı, 10 asisti yeterli olmadı. Bu sonuçla Minnesota 36. galibiyetine ulaşırken, Knicks toplamda 31. mağlubiyetini aldı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 115 - Indiana Pacers: 109
Philadelphia 76ers: 105 - Chicago Bulls: 109
New York Knicks: 134 - Minnesota Timberwolves: 140
Houston Rockets: 108 - Golden State Warriors: 121
Memphis Grizzlies: 112 - Dallas Mavericks: 108
Utah Jazz: 128 - Sacramento Kings: 124

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