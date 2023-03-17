İHA

NBA’de Denver Nuggets, deplasmanda Detroit Pistons’ı 119-100’lük skorla yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve Batı Konferansı’nda liderliğini sürdürdü. Denver’da Nikola Jokic, 30 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.

NBA’de normal sezona 5 maç ile devam edildi. Son 4 karşılaşmayı kaybeden Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, deplasmanda Doğu Konferansı sonuncusu Detroit Pistons’ı 119-100 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Denver’da 30 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle mücadele eden yıldız pivot Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu.

Bu sezonki 47. galibiyetine ulaşan konuk ekipte Kentavious Caldwell-Pope 20, Jamal Murray de 19 sayı ile takımına katkı verdi. Toplamda 55. yenilgisini alan Detroit’te ise Rodney McGruder’in 20 sayı ve 8 ribaundu ile Jalen Duren’in 15 sayı ve 13 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

Milwaukee, evinde Indiana’ya yenildi

Doğu Konferansı’nda zirvede yer alan Milwaukee Bucks, 11. sırada bulunan Indiana Pacers’a 139-123’lük skorla mağlup oldu. Normal sezonda 32. galibiyetini elde eden Indiana’da Andrew Nembhard 24 sayı ve 5 asist, Aaron Nesmith 22 sayı ve 5 ribaund, Chavano Hield de 20 sayı ve 6 asistle oynadı. Toplamda 20. mağlubiyetini yaşayan Milwaukee’de ise Giannis Antetokounmpo’nun 25 sayı ve 9 ribaundu, Jrue Holiday’in de 19 sayı ve 11 asisti yeterli olmadı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons: 100 - Denver Nuggets: 119

Brooklyn Nets: 96 - Sacramento Kings: 101

Toronto Raptors: 128 - Oklahoma City Thunder: 111

Milwaukee Bucks: 123 - Indiana Pacers: 139

Phoenix Suns: 116 - Orlando Magic: 113