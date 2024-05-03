Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Knicks ve Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Knicks ve Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti

        NBA Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers ve New York Knicks adını yarı finale yazdırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Knicks ve Pacers eşleşti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers ile New York Knicks yarı finalde eşleşti.

        NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Indiana Pacers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 120-98 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve yarı finale çıktı.

        Pacers'ta Obi Toppin 21 sayı, T.J. McConnell ise 20 kaydetti. Bucks'ta ise Damian Lillard, 28 sayı attı.

        New York Knicks ise deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 118-115 yenerek seride 4-2 öne geçti ve Doğu Konferansı'nda adını yarı finale yazdırdı.

        REKLAM

        Knicks'te Jalen Brunson, 41 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. 76ers'ta ise Joel Embiid, 39 sayı üretti.

        Bu sonuçlarla Knicks ve Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!