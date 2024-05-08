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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Oklahoma City Thunder ve Boston Celtics seride 1-0 öne geçti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Oklahoma City Thunder ve Boston Celtics seride 1-0 öne geçti

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 120-95, Oklahoma City Thunder ise Dallas Mavericks'i 117-95 yenerek konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:12 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:12
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        Thunder ve Celtics 1-0 öne geçti
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        NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında Celtics, all-star oyuncusu Jaylen Brown'ın 32 sayı, 6 ribauntluk performansıyla Cavaliers'ı 25 sayı farkla mağlup etti.

        Ev sahibi Celtics'te Derrick White 25 sayı, 5 asist ve Jayson Tatum 18 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Evan Mobley 17 sayı, 13 ribauntla oynadı.

        THUNDER SERİYE GALİBİYETLE BAŞLADI

        Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında Dallas Mavericks'i ağırlayan Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

        Thunder'da Chet Holmgren 19 sayı, 7 ribaunt ve Jalen Williams 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

        Mavericks'te Kyrie Irving'in 20 sayı, 3 asist ve Luka Doncic'in 19 sayı, 6 ribaunt, 9 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.

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