Philadelphia 76ers pes etmedi!
NBA'de play-off ilk turunda Philadelphia 76ers, New York Knicks'i 112-106 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi ve tur umudunu korudu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda New York Knicks'i 112-106 yenen Philadelphia 76ers, seriyi 3-1'den 3-2'ye getirdi.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Philadelphia 76ers, 2. sırada tamamlayan New York Knicks'i uzatma sonunda 112-106 mağlup etti.
76ers'ta Tyrese Maxey, 46 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Knicks'te Jalen Brunson'ın 40 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
CAVALIERS 3-2 ÖNE GEÇTİ
Play-off ilk turunda Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 104-103 yenerek seride 3-2 öne geçti.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28, Darius Garland ise 23 sayı kaydetti.
Magic'te Paolo Banchero, 39 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
BUCKS PES ETMEDİ!
Milwaukee Bucks, Indiana Pacers'ı 115-92 mağlup ederek seriyi 3-1'den 3-2'ye getirdi.
Bucks'ta Khris Middleton ve Bobby Portis, 29'ar sayı kaydetti.
Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 16 sayı attı.