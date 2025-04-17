NBA'de play-in heyecanı: Heat, Bulls'u devirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in turunda Miami Heat, Chicago Bulls'u 109-90 mağlup etti.

Chicago'daki United Center'da oynanan müsabakada Tyler Herro 38 sayı, Andrew Wiggins 20 sayı ve 9 ribaunt, Bam Adebayo da 15 sayı ve 12 ribauntla Miami Heat'in galibiyetine katkı sağladı.

Bulls'ta Josh Giddey'in 25 sayı ve 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Miami Heat, Doğu Konferansı'nda bir sonraki play-in maçında Atlanta Hawks ile karşı karşıya gelecek ve kazanan taraf, play-off turunda Cleveland Cavaliers'ın rakibi olacak.