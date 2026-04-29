        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de San Antonio Spurs, Konferans yarı finalinde!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 114-95 yenerek Batı Konferansı play-off ilk turunu 4-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:02 Güncelleme:
        San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama, 17 sayı, 14 ribaunt ve 6 blok kaydederken De'Aaron Fox ise 21 sayı, 9 asistle galibiyete katkı verdi. Blazers'ta ise Deni Avdija, 22 sayı kaydetti.

        Günün bir diğer maçında New York Knicks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 126-97'lik skorla yendi ve play-off ilk tur serisinde 3-2 öne geçti.

        Ev sahibi ekipte Jalen Brunson, 39 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

        Philadelphia 76ers ise konuk olduğu Boston Celtics'i 113-97 yenerek eşleşmede ikinci galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı play-off ilk tur serisini 3-2'ye taşıdı.

        76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, sayı katkısı vermezken Joel Embiid ise 33 sayı kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silahla asker eğlencesine ateş açtı

        (DHA)-Esenler'de hızlı araç kullandığı için uyarıldıktan sonra çevredekilerle tartışan Derviş G.(17), kısa süre sonra olay yerine tekrar silahla gelerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e(17) isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer'in...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu