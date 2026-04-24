        NBA'de Timberwolves evinde Denver Nuggets'ı yendi!

        NBA'de Timberwolves evinde Denver Nuggets'ı yendi!

        NBA'de play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves evinde Denver Nuggets'ı 113-96 yenerek seride 2-1 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:15 Güncelleme:
        Timberwolves evinde Denver Nuggets'ı yendi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers'ı 126-104 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

        Scotiabank Arena'da oynanan maçta Scottie Barnes 33 sayı, 11 asistle, RJ Barrett da 33 sayıyla play-off kariyer rekorunu kırarken, Collin Murray-Boyles 22 sayı kaydetti.

        Raptors, Cavaliers'a karşı 12 maçlık play-off mağlubiyet serisine son verdi.

        Cavaliers'ta James Harden 18, Donovan Mitchell ve Max Strus, 15'er sayıyla oynadı.

        TİMBERWOLVES VE HAWKS, 2-1 ÖNE GEÇTİ

        Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'ı 113-96 yenen Minnesota Timberwolves, seride 2-1 öne geçti.

        Üçüncü çeyrekte 27 sayılık bir fark yakalayan Timberwolves'ta Jaden McDaniels 20 sayı, 10 ribaunt, kenardan gelen Ayo Dosunmu 25 sayı, 9 asistle takıma liderlik etti.

        Nuggets'ta Nikola Jokic'in 27 sayı, 15 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

        New Yok Knicks'i 109-108 yenen Atlanta Hawks, seride 2-1 üstünlüğü sağladı.

        Hawks'ta Jalen Johnson 24 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, CJ McCollum 23, Jonathan Kuminga 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Knicks'te ise OG Anunoby 29 sayı, Jalen Brunson 26 sayı, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 17 ribauntla oynadı.

