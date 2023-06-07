Batı Konferansı’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Denver Nuggets, NBA şampiyonluğunu da alarak sezonu taçlandırmak istiyor. Diğer taraftan Miami Heat ise NBA şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan taraf sezonu NBA şampiyonluğuyla tamamlamış olacak. Türkiye saatine göre sabah 03.00’te başlayacak karşılaşmaya dair bilgiler…