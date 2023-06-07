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NBA final serisinde 3. randevu! Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NBA'de en büyüğün belli olmasına çok kısa bir zaman kaldı. Ülkenin doğu ucundan Miami Heat ile batı yakasından Denver Nuggets büyük kupa için kozlarını paylaşmaya devam ediyor. Zorlu serinin üçüncü maçında Miami Heat, Denver Nuggets’ı konuk edecek. Seride durumu 1-1’e taşıyan doğu yakası temsilcisi avantajı elinde bulunduruyor. Peki, Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi merak edilenler...

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  • NBA final serisinde 3. randevu! Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Batı Konferansı’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Denver Nuggets, NBA şampiyonluğunu da alarak sezonu taçlandırmak istiyor. Diğer taraftan Miami Heat ise NBA şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan taraf sezonu NBA şampiyonluğuyla tamamlamış olacak. Türkiye saatine göre sabah 03.00’te başlayacak karşılaşmaya dair bilgiler…
  • NBA final serisinde 3. randevu! Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İKİNCİ KARŞILAŞMADA EN SKORER İSİMLER

    Denver Nuggets’ta;

    Nikola Jokic 41 sayı, 11 ribaund, 4 asist;

    Jamal Murray 18 sayı, 4 ribaund, 10 asist;

    Aaron Gordon 12 sayı, 7 ribaund, 2 asist;

    Bruce Brown 11 sayı, 5 ribaund;

    Jeff Green 9 sayı, 1 ribaundla oynadı.
  • NBA final serisinde 3. randevu! Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Jokic, tarihte NBA Finallerindeki ilk maçında 27 sayı, 10 ribaund ve 14 asistle triple-double yapmayı başaran ikinci oyuncu oldu.
  • NBA final serisinde 3. randevu! Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Miami Heat’te ise;

     Gabe Vincent 23 sayı, 3 asist;

     Bam Adebayo 21 sayı, 9 ribaund, 4 asist;

     Jimmy Butler 21 sayı, 4 ribaund, 9 asist;

     Max Strus 14 sayı, 2 ribaund, 6 asist;

     Duncan Robinson 10 sayı, 1 asistle mücadele etti.
  • NBA final serisinde 3. randevu! Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MIAMI HEAT DENVER NUGGETS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı 8 Haziran sabahı saat 03.00’te başlayacak.
  • NBA final serisinde 3. randevu! Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MIAMI HEAT DENVER NUGGETS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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