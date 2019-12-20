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HaberlerBasketbol

NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers'ı 111-104 yendi

Giannis Antetokounmpo
AA

NBA'e 4 maçla devam edildi. 24 galibiyet, 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ilk sırasında yer alan Bucks, aynı galibiyet yüzdesiyle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunan Lakers'ı ağırladı.

Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, kenardan oyuna giren George Hill'in de 21 sayıyla sürüklediği Bucks, karşılaşmayı 111-104 kazandı. Ersan İlyasova ise 2 sayı kaydetti.

Bu sezon ilk kez üst üste maç kaybeden Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok, LeBron James 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asist ve Danny Green 21 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 106-111

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 111-104

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 118-105

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 117-122

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