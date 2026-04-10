NBA maç takvimi: NBA'de play off ne zaman başlıyor? 2025-2026 NBA sezonu
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği NBA'de normal sezonun sonuna gelindi. Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA'de 2025-2026 sezonunun play off tarihi belli oldu. Bu kapsamda NBA takipçileri play off tarihini araştırmaya başladı. Peki, NBA'de play off ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 NBA sezonu play off takvimi
NBA'DE PLAY OFF HEYECANI!
NBA'in resmi sitesinde yer alan takvime göre 2026 SoFi NBA Play-In Turnuvası 14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.
2026 NBA Playoff'larının ilk turu ise 18 Nisan'da başlayacak.
2026 NBA Playoff'larının Tüm Önemli Tarihleri:
12 Nisan: Normal sezon sona eriyor (30 takımın tamamı maç yapıyor)
14-17 Nisan: SoFi NBA Play-In Turnuvası
18 Nisan: NBA Playoffları başlıyor
3 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 1. Maç, Doğu Zaman Dilimiyle 20:30'da.
5 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 2. Maç, Doğu Zaman Dilimiyle 20:30'da.
8 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 3. Maç, Doğu Zaman Dilimiyle 20:30'da.
10 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 4. Maç, Doğu Zaman Dilimiyle 20:30'da.
13 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 5. Maç, Doğu Zaman Dilimine göre saat 20:30'da (gerekirse)
16 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 6. Maç, Doğu Zaman Dilimine göre saat 20:30'da (gerekirse)
19 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 7. Maç, Doğu Zaman Dilimine göre saat 20:30'da (gerekirse)
NBA DOĞU KONFERANSI
1. Detroit Pistons
2. Boston Celtics
3. New York Knicks
4. Cleveland Cavaliers
5. Toronto Raptors
6. Atlanta Hawks
7. Orlando Magic
8. Charlotte Hornets
9. Philadelphia 76ers
10. Miami Heat
11. Chicago Bulls
12. Milwaukee Bucks
13. Brooklyn Nets
14. Indiana Pacers
15. Washington Wizards
BATI KONFERANSI
1. Oklahoma City Thunder
2. San Antonio Spurs
3. Denver Nuggets
4. Houston Rockets
5. Los Angeles Lakers
6. Minnesota Timberwolves
7. Phoenix Suns
8. Los Angeles Clippers
9. Portland Trail Blazers
10. Golden State Warriors
11. New Orleans Pelicans
12. Memphis Grizzlies
13. Dallas Mavericks
14. Utah Jazz
15. Sacramento Kings