NBA maç takvimi: NBA'de play off ne zaman başlıyor? 2025-2026 NBA sezonu

        Basketbolseverlerin heyecanla beklediği NBA'de normal sezonun sonuna gelindi. Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA'de 2025-2026 sezonunun play off tarihi belli oldu. Bu kapsamda NBA takipçileri play off tarihini araştırmaya başladı. Peki, NBA'de play off ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 NBA sezonu play off takvimi

        Giriş: 10.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        NBA’de play off heyecanı kapıda! Yıldız oyuncuların parkede sergileyeceği performanslar şimdiden merak edilirken, 2025-2026 sezonunun play off takvimi de açıklandı. Basketbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği ligde play off tarihleri belli oldu. Peki, NBA'de play off ne zaman başlıyor? İşte, NBA Doğu ve Batı Konferansı sıralaması

        NBA'DE PLAY OFF HEYECANI!

        NBA'in resmi sitesinde yer alan takvime göre 2026 SoFi NBA Play-In Turnuvası 14-17 Nisan tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.

        2026 NBA Playoff'larının ilk turu ise 18 Nisan'da başlayacak.

        2026 NBA Playoff'larının Tüm Önemli Tarihleri:

        Aşağıda 2026 Playoff'larının tarihleri ​​yer almaktadır:

        12 Nisan: Normal sezon sona eriyor (30 takımın tamamı maç yapıyor)

        14-17 Nisan: SoFi NBA Play-In Turnuvası

        18 Nisan: NBA Playoffları başlıyor

        3 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 1. Maç, Doğu Zaman Dilimiyle 20:30'da.

        5 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 2. Maç, Doğu Zaman Dilimiyle 20:30'da.

        8 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 3. Maç, Doğu Zaman Dilimiyle 20:30'da.

        10 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 4. Maç, Doğu Zaman Dilimiyle 20:30'da.

        13 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 5. Maç, Doğu Zaman Dilimine göre saat 20:30'da (gerekirse)

        16 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 6. Maç, Doğu Zaman Dilimine göre saat 20:30'da (gerekirse)

        19 Haziran: NBA Finalleri 2026 – 7. Maç, Doğu Zaman Dilimine göre saat 20:30'da (gerekirse)

        NBA DOĞU KONFERANSI

        1. Detroit Pistons

        2. Boston Celtics

        3. New York Knicks

        4. Cleveland Cavaliers

        5. Toronto Raptors

        6. Atlanta Hawks

        7. Orlando Magic

        8. Charlotte Hornets

        9. Philadelphia 76ers

        10. Miami Heat

        11. Chicago Bulls

        12. Milwaukee Bucks

        13. Brooklyn Nets

        14. Indiana Pacers

        15. Washington Wizards

        BATI KONFERANSI

        1. Oklahoma City Thunder

        2. San Antonio Spurs

        3. Denver Nuggets

        4. Houston Rockets

        5. Los Angeles Lakers

        6. Minnesota Timberwolves

        7. Phoenix Suns

        8. Los Angeles Clippers

        9. Portland Trail Blazers

        10. Golden State Warriors

        11. New Orleans Pelicans

        12. Memphis Grizzlies

        13. Dallas Mavericks

        14. Utah Jazz

        15. Sacramento Kings

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
