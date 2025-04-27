NBA play-offlar'ında Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi!

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci sırada bitiren Rockets, play-off ilk tur serisi üçüncü maçında konferans 7'ncisi Warriors'a konuk oldu.

Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Fred VanVleet 17 ve Dillon Brooks 13 sayı kaydetti.

Seride 2-1 öne geçen Warriors'ta ise Stephen Curry 36 sayı, 7 ribaunt, 9 asist ve Buddy Hield 17 sayıyla mücadele etti.

TUR ATLAYAN İLK TAKIM THUNDER Batı Konferansı birincisi Oklahoma City Thunder, 8. sıradan play-off'lara kalan Memphis Grizzlies'i 117-115 yenerek ilk tur serisini 4-0 kazandı ve konferans yarı finallerine yükselen ilk takım oldu. REKLAM Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Jalen Williams 23 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performans sergiledi. Ev sahibi Grizzlies'te ise Scotty Pippen Jr'ın 30, Desmond Bane ve Santi Aldama'nın 23'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NUGGEST SON SANİYE SMACIYLA KAZANDI Batı Konferansı'nı 4. sırada bitiren Denver Nuggets, play-off ilk tur serisi 4. maçında konferans 5'incisi Los Angeles Clippers ile karşılaştı. Nikola Jokic'in üç sayılık atışında çembere değmeyen topu süre dolarken smaçla tamamlayan Aaron Gordon, konuk ekip Nuggets'a 101-99'luk galibiyeti getirdi ve seriyi 2-2 yaptı. Clippers-Nuggets mücadelesi, NBA'de anlık pozisyon kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1997-1998 sezonundan beri son saniye smacıyla biten ilk karşılaşma oldu.