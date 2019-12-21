Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve İngiltere Championship'te Stoke City formasını terleten Badou Ndiaye adım adım Trabzonspor'a geliyor. Yaptığı görüşmelerde olumlu yanıt alan Fırtına, yıldız ismi Türkiye'ye davet ederken taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Instagram hesabından uçakta olduğu anı paylaşan Senegalli futbolcunun bu hareketi "Türkiye'ye geliyor" şeklinde yorumlandı.