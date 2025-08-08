Ndidi Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu oldu!

Beşiktaş'ın 190. yabancı futbolcusu, Nijeryalı Wilfred Ndidi oldu.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 189 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Ndidi'yi 8 milyon avro karşılığında kadrosuna katarken oyuncuyla da 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

2016-2017 sezonunun ikinci yarısından bu yana İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlıların tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 190'a çıktı.

Futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys Akademisinde başlayan Ndidi, daha sonra Belçika ekibi Genk'e transfer oldu. Genk'ten 2016-2017 sezonunun devre arasında Leicester City'e geçiş yapan Nijeryalı orta saha, Avrupa ve dünya futboluna adını "Ada"da duyurdu.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ 5. NİJERYALI

Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Nijeryalı futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce Nijeryalı oyuncular Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu ve Michael Eneramo, siyah-beyazlı formayı terletmişti.

Siyah-beyazlılara transferi resmileşen Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasını giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Wilfred Ndidi, geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de tamamladı.

İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde istikrarlı bir profil çizen Nijeryalı oyuncu, Leicester City'de geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 30 karşılaşmada görev yaptı.

Tecrübeli futbolcu, takımına söz konusu maratonda bir gollük katkı verdi.

LEİCESTER CİTY'DE GEÇEN 8,5 SEZON Wilfred Ndidi, İngiliz futboluna Leicester City formasıyla "merhaba" dedi. Deneyimli orta saha, Belçika temsilcisi Genk'ten İngiliz ekibine 2016-2017 sezonunun devre arasında kayıtlara göre 17 milyon avroyu aşan bir bedelle transfer oldu. Ndidi, Leicester kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 303 maça çıkarken 18 golün altına imza attı. "Ada"da 8,5 sezon forma giyen Nijeryalı oyuncu, 1'er İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) ve İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı. İNGİLİZ FUTBOLCU JAMES MADDİSON'DAN ÖVGÜ Bir dönem Wilfred Ndidi ile Leicester City'de takım arkadaşı olan İngiliz futbolcu James Maddison, Nijeryalı oyuncu için övgü dolu sözler kullandı. Nijerya basınına 2020 yılında konuşan Maddison, Ndidi'nin top kapma ve pas yeteneğinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı: "Ndidi'nin sahada arkanızda olduğunu bilince kendinizi güvende hissediyorsunuz. Savunmanın önünde o varsa, sanki iki oyuncunuz varmış gibi oluyor. Pas yeteneğini çok geliştirdi."