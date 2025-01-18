Ndour gitti gidiyor!
Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonu olmadan PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş yönetiminin hem orta sahadaki hem de yabancı kontenjanındaki kalabalıklığı azaltmak için yolları ayırmayı düşündüğü Cher Ndour ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Paris Saint Germain, Cher Ndour'u Beşiktaş'tan geri çağıracak ve bir İtalyan takımına satacak.
Kiralık kontenjanı dolu olan Fransız devinin, Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak gönderebilmek için bu yolu izleyeceği ifade edildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanında yer açılacağı için bu ayrılığa sıcak bakacağı belirtildi.
20 yaşındaki orta saha, kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 21 maça çıktı. İtalyan oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.
Cher Ndour için Beşiktaş ile Paris Saint-Germain arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi yer almıyor.