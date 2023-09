Edith Wharton'a Pulitze Ödülü'nü kazandıran, 1921 tarihli The Age of Innocence romanının beyaz perde uyarlamasıdır. Daniel Day Lewis gibi büyük bir yıldız kadrosunu barındıran filmin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese var.

1. THE AGE OF INNOCENCE - MASUMİYET ÇAĞI (1993) IMDB: 7.2

2. THE DEVİL ALL THE TİME (2020) - IMDB: 7.1

Donald Ray Pollock'un romanından uyarlanan 2020 yapımı psikolojik suç gerilim filmi hafta sonu izleyecebileceğiniz filmlere alternatif olabilir.

Filmin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Eliza Scanlen, Mia Waskiwska'nın yanı sıra Tom Holland ve Robert Pattinson yer alıyor.