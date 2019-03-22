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"ÇOK TATLI BİR FİLM OLDU"



Filmin oyuncularından Nergis Kumbasar, filmin çok keyifli ve eğlenceli olduğunu söyleyerek, ailece izlenebilecek bir film olduğuna dikkat çekti. Filmde saplantılı bir aşığı canlandıran Nergis Kumbasar, kendi hayatında saplantılı bir aşk yaşamadığını vurguladı. Kumbasar, "Çok tatlı bir film oldu. Ailenizin içinden çok sıcak bir film. Jess de, Müge de çok iyi insanlar, çok tatlılar. İnşallah gişesi bol olur" açıklamasında bulundu.