Nebahat Çehre: Sakın susmayın, yanınızdayım

Nebahat Çehre, pek çok ünlü isim hakkındaki taciz iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tacize uğradığını iddia eden meslektaşlarına seslenen Çehre; "Sakın susmayın, yanınızdayım" dedi.

Nebahat Çehre, şunları söyledi: Her kadın, bir dünyadır... O dünyaları susturamazsınız. Kızlar, biz neler atlattık... "Buradan düşersin" dedikleri köprülerden geçtik. "Boğulursun, az nefes al" dedikleri okyanuslarda daha derine daldık. "Uçulmaz" dedikleri göklerde pelerinimizi havalandırdık. "Bu yol çok taşlı" dedikleri yollarda önümüze kırmızı halı attırdık. Yani demem o ki: Utanmak bir hamur işidir; hamurunda utanmak yoksa, önünü kesen de adam olmaz, işini baltalayan da adam olmaz.

Sizinle gurur duyuyorum... Sakın susmayın, yanınızdayım!

