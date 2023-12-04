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        Haberler Gündem Necip Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı

        Necip Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı

        Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na yapılan suikasta ilişkin terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:17 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:17
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        Hablemitoğlu davasında ara karar
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        nkara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile Enver Altaylı katıldı.

        Tanık beyanlarının ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, olaya ilişkin bilgi ve görgüsü olmayan veya tarafların yönlendirmesiyle ifade veren tanıkların beyanlarının kabul edilmemesini, ayrıca başka tanıkların dinlenilmesini istedi.

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        Söz alan sanık Levent Göktaş avukatlık yaptığını ve şehir dışında duruşmaları bulunduğunu ifade ederek, şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

        Sanık Fikret Emek de "Davalara sonuna kadar katılacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Şehir dışı yasağımın kaldırılmasını arz ederim." dedi.

        Sanık Aydın Köstem de hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti ve "Vicdanım çok rahat. Beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Sanık Mehmet Narin ise hakkındaki tüm iddiaları reddettiğini söyleyerek şu beyanda bulundu:

        "İddia makamı benim cinayetle ilgim olmadığını anladı. Ben 21 yıllık çalışma hayatımda hep örnek birisi olarak gösterildim. 2012 Eylül ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinden onurumla, şerefimle ayrıldım. Geçmişi suçlarla dolu olan birisinin söylemleri yüzünden mağduriyetler içerisindeyim."

        Sanık Narin, cezaevinden çıktıktan sonra ailece sosyal baskı altında kaldıklarını, aile dostlarının dahi kendilerine selam vermediklerini anlatarak, "En basit iş başvurum dahi reddedildi. Ben hiçbir zaman sizlere mahkemelere katılmayacağım demedim. Suçsuz olduğumu biliyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Şehir dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

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        Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu da "Tüm meslek hayatımı ben ve ailem terörle mücadeleye adadık. Benim son dönemde yaptığım görev de göz önünde bulundurulduğunda benim ifşa edilmem sadece ben ve ailemi değil, devletimizi de zor duruma sokacaktır." dedi.

        Avukatların da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı.

        Buna göre, sanık Mehmet Narin'e yönelik konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, hakkındaki diğer adli kontrol hükümlerinin ise devamına karar verildi.

        Diğer sanıkların haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamı ve bazı tanıkların dinlenilmesi de kararlaştırılırken, firari sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın avukatının tutuklanmama güvencesi talebi ise reddedildi.

        Dava 4 Mart 2024'e ertelendi.

        İDDİANAMEDEN...

        FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

        Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

        Mahkeme, 18 Mayıs'taki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

        Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı.

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