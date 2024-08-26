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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Necip Uysal, ameliyat oldu - Beşiktaş Haberleri

        Necip Uysal, ameliyat oldu

        Beşiktaş'ın 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, ameliyat oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:54
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        Necip Uysal, ameliyat oldu!
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        Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmesi nedeniyle ameliyat oldu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Necip Uysal’a, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

        Necip Uysal’ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı ifade edildi.

        VAN BRONCKHORST VE FUTBOLCULARDAN ZİYARET

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, ameliyat edilen Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam ve Beşiktaşlı futbolcular, ön çapraz bağ operasyonu geçiren Necip Uysal'ı, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli futbolcuya çiçek verirken, siyah-beyazlı ekibin sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den de oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı.

        Hollandalı çalıştırıcı, Necip Uysal'a sahalara güçlü dönmesi temennisinde bulundu.

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