Necip Uysal, ameliyat oldu!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmesi nedeniyle ameliyat oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Necip Uysal’a, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Necip Uysal’ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı ifade edildi.

VAN BRONCKHORST VE FUTBOLCULARDAN ZİYARET Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, ameliyat edilen Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam ve Beşiktaşlı futbolcular, ön çapraz bağ operasyonu geçiren Necip Uysal'ı, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ziyaret etti.