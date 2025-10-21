Necla Güngör Kıragası: Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum

Kadın A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, Kosova ile iki kez karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMA SONUNA KADAR GÜVENİYORUM" UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup müsabakalarını 3'ncü sırada tamamladıklarını hatırlatan Kıragası, "B Ligi'nde oynadığımız tüm karşılaşmalarda son dakikaya kadar mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Şimdi Kosova karşısında çok önemli bir adımı daha atmamızın zamanı geldi. Oyuncularıma her zamanki gibi sonuna kadar güveniyorum. İlk maçta Kosova karşısında kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirip iyi bir sonuç almak istiyoruz. İzmir'de de taraftarlarımızın büyük desteğiyle, hedefe ulaşarak yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kampımız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.