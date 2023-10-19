Neden yürürken kollarımızı sallarız? Sebebi dönme etkisiymiş!

4 Şurada Paylaş!









Tübitak'ta yer alan bir makaleye göre; yürüyüş esnasında kolların sallanmasının, bacakların hareketi nedeniyle vücudun üst bölümünde ortaya çıkan dönme etkisinin dengelenmesi için olduğu düşünülüyor. Ancak, bu etki sadece sağ ayağın sol kolla, sol ayağın da sağ kolla uyumlu şekilde hareket ettiği durumda ortaya çıkıyor.

Araştırmalara göre, sağ ayak ile sağ kol, sol ayak ile sol kol birlikte hareket ettiğinde, normal yürüyüşten %26 daha fazla enerji harcanıyor. Bu, kolların sallanması ile vücudun ağırlık merkezinin daha dengeli bir şekilde dağıldığı ve bu sayede daha az enerji harcandığı anlamına geliyor.