Neden zümrüt ya da yakut değil de pırlanta? Pırlanta yüzüğün evlilikle bağlantısı nasıl kuruldu?

Antik kökenler: Yüzük vardı, pırlanta yoktu

Evlilik yüzüğünün geçmişi Antik Roma'ya kadar uzanıyor. Romalılar yüzüğü, iki kişi arasındaki bağın ve sözleşmenin sembolü olarak kullanıyordu. Bu yüzükler genellikle demirden yapılıyor, yani maddi değerinden çok temsil ettiği anlam önem taşıyordu.

Yüzüğün sol elin dördüncü parmağına takılması geleneği de bu dönemde ortaya çıktı. Romalılar, bu parmaktan kalbe uzanan özel bir damar olduğuna inanıyordu.

Ancak bu dönemde pırlantanın evlilikle herhangi bir ilgisi yoktu. Yani bugün "olmazsa olmaz" gibi görülen pırlanta detayı, geleneğin en eski parçası değil.

