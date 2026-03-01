Canlı
        Nefes kesen Oldm Firm derbisinde kazanan çıkmadı!

        İskoçya Premiership'in 29. haftasında oynanan Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic 2-2 berabere kaldı.

        İskoçya Premiership'in 29. haftasında oynanan Old Firm derbisinde Rangers, Celtic'i konuk etti. Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Maçta ev sahibi 8 ve 26. dakikalarda Youssef Chermiti'nin attığı gollerle devreye 2-0 önde girdi. Karşılaşmanın 56. dakikasında Kieran Tierney, Celtic adına farkı 1'e indiren golü attı. Mücadelenin 90+1. dakikasında Reo Hatate skoru eşitledi ve maçın skorunu da tayin etti.

        Rangers bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti ce 2. sırada konumlandı. Bir maçı eksik olan Celtic ise 55 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı.

        Premiership'in bir sonraki haftasında Ranges, St. Mirren'e konuk olacak. Celtic ise Aberdeen'e konuk olacak.

