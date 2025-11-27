Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Nefesten hastalık teşhis eden cihaz geliştirildi | Sağlık Haberleri

        Diyabet ve mide hastalıklarının teşhisi için sensör cihazı geliştirildi

        Aksaray Üniversitesi tarafından diyabet ve mide hastalıklarının teşhis ve tedavi takibini sağlayacak sensör cihazı geliştirildi. Prof. Dr. İsmail Bayraklı, "Bu şekilde, sadece nefes havası analiz edilerek birden fazla hastalık tek bir sensörle aynı anda tespit edilebilecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:41 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nefesten hastalık teşhis eden cihaz geliştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı tarafından diyabet ve mide hastalıklarının teşhis ve tedavi takibini sağlayacak sensör cihazı geliştirildi.

        Sensör cihazı, ulusal patentle tescillendi ve alanının önde gelen bilimsel dergilerinden Measurement (Q1) dergisinde yayımlandı.

        Prof. Dr. Bayraklı, "Buradaki temel hedefimiz, nefes havasında bulunan birden fazla molekülü tek bir sensör sistemiyle analiz etmek. Bundan sonraki projelerde, diyabet ve mide hastalıklarına ek olarak farklı hastalıklar da dahil edilerek binlerce kişinin çalışmaya alınması planlanıyor. Bu şekilde, sadece nefes havası analiz edilerek birden fazla hastalık tek bir sensörle aynı anda tespit edilebilecek. Böyle bir teknoloji hem doktorlara hem de hastalara büyük konfor sağlayacak; kan vermek gibi iğne gerektiren girişimsel yöntemlere gerek kalmayacak" diye konuştu.

        "ÇOK YAKINDA HAZIR HALE GELECEK"

        Geliştirilen sensörün sadece tıp alanında değil, farklı sektörlerde de kullanım potansiyeli bulunuyor. Prof. Dr. Bayraklı, "Bu alanlardan biri, sera gazlarının takibi ve analizidir. Avrupa Birliği’nin 'Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması' kapsamında sanayicinin ihtiyaç duyduğu ölçümler, geliştirilen sensör ile gerçekleştirilebilecek. Sensörün ticarileştirme potansiyeli oldukça yüksek. Şu anda ekibimizle birlikte endüstriyel prototip tasarımını hazırlıyoruz ve farklı patent süreçleri devam ediyor. Çok yakın zamanda, ticarileştirme potansiyeli yüksek cihazımız tanıtıma hazır hale gelecek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri