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        Haberler Magazin Nehir Erdoğan, yapılacaklar listesini paylaştı

        Nehir Erdoğan, yapılacaklar listesini paylaştı

        Oyuncu Nehir Erdoğan, çıktığı tatilden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak, haziran ayında yapılacaklar listesinin TBT'sini takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:22
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        Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından sezonun yorgunluğunu atmak için çıktığı tatilden paylaşımlar yaptı.

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        Muğla Datça'da tatil yapan Ünlü oyuncu, mavi mayosuyla şişme kano sörf tahtası üzerinde pozlarını ve haziran ayında yapılacaklar listesinin TBT'sini takipçileriyle paylaştı.

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        44 yaşındaki Erdoğan, yayımladığı gönderilere; "Olduğu kadar, azı karar, çoğu zarar" şeklindeki ifadeyi ekledi.

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        Fotoğraflar: Instagram

        #Nehir Erdoğan
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