Nehir Zeyrek, hukuki işlem başlatacak
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medyadaki hakaretlerle ilgili hukuki süreci başlatacağını açıkladı
Giriş: 12.06.2025 - 21:06 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:06
Nehir Zeyrek'in Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Tarafıma yönelik sahte hesaplar aracılığıyla yapılan iftira, hakaret ve özel hayatı ihlal eden içeriklerin tamamı için hukuki yollara başvurulmuştur. Bu tarz girişimlerde bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılmış olup, hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecektir. Bilginize"
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