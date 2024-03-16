Nejat İşler: Herkes keyfine göre yaşamalı Nejat İşler, Asmalımescit'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, erkeklerin oje sürmesiyle ilgili, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi

Habertürk Giriş: 16.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:26 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL