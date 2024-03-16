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        Haberler Magazin Nejat İşler: Herkes keyfine göre yaşamalı - Magazin haberleri

        Nejat İşler: Herkes keyfine göre yaşamalı

        Nejat İşler, Asmalımescit'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, erkeklerin oje sürmesiyle ilgili, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:26
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        "Herkes keyfine göre yaşamalı"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz haberine göre; Son olarak SHOW TV'nin final yapan dizisi 'Aile'de rol alan Nejat İşler, yeni projesinin koçlukla ilgili olabileceğini söyledi.

        İşler, erkeklerin oje sürmesiyle ilgili; "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi.

        Nejat İşler, erkeklerin etek giymesi hakkında ise; "İskoçya’da yaşasam giyerdim" açıklamasında bulundu.

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        #nejat işler
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