Nejat İşler: Herkes keyfine göre yaşamalı
Nejat İşler, Asmalımescit'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, erkeklerin oje sürmesiyle ilgili, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz haberine göre; Son olarak SHOW TV'nin final yapan dizisi 'Aile'de rol alan Nejat İşler, yeni projesinin koçlukla ilgili olabileceğini söyledi.
İşler, erkeklerin oje sürmesiyle ilgili; "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" dedi.
Nejat İşler, erkeklerin etek giymesi hakkında ise; "İskoçya’da yaşasam giyerdim" açıklamasında bulundu.