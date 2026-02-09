Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nelson Semedo: Rakibimize şans tanımadık - Fenerbahçe Haberleri

        Nelson Semedo: Rakibimize şans tanımadık

        Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, 3-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Rakibimize şans tanımadık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 22:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:30
        "Rakibimize şans tanımadık"
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Nelson Semedo, galibiyeti değerlendirdi.

        "RAKİBİMİZE ŞANS TANIMADIK"

        "Tek düşüncemiz bugünkü maçtı. Şimdi Trabzonspor'u düşünmeye başlayabiliriz. İlk yarıda bana göre iyi bir oyun oynadık ve 3 gol attık. Rakibimize de şans tanımadık. Onlar da iyi bir takım. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. Kolay görünebilir ama öyle değil çünkü biz iyiydik. Herkes iyi iş çıkardı ve şimdi Trabzonspor maçını düşüneceğiz."

