Nelson Semedo: Sonuç adil değil

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta eleme maçında Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI İYİ DEĞİLDİK"

Maçı değerlendiren Semedo, "İlk yarı iyi değildik, daha iyi olabilirdik. Kendi evimizde ve taraftarlarımı önünde oynuyoruz. Daha iyisini yapmalıydık. Bu tip goler yememeliydik. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmeliydik." dedi.

"SONUÇ ADİL DEĞİL"

Sonucun adil olmadığını dile getiren Portekizli futbolcu, "İkinci yarı daha iyiydik ama sonuç adil değil! Çok daha iyisini yapmalıyız! 2-1 öndeyken baskı anlamında daha iyisini yapabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları atmamız lazım! Futbol bu! Rakip çok pozisyona girmeden iki gol attı. Bahsettiğim detayları düzeltmemiz gerek." ifadelerini kullandı.