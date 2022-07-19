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Neolitik dönem kalıntıları çıkarılan Sefertepe'de kazılar hızlandırılacak

Viranşehir ilçesinde neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'de, çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesi için kazı evi inşasına başlandı

Neolitik dönem kalıntıları çıkarılan Sefertepe'de kazılar hızlandırılacak
Sefertepe'de kazılar hızlandırılacak
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AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen Şanlıurfa İli Neolitik Çağ Araştırmaları Taş Tepeler Projesi içerisinde yer alan Sefertepe'de geçen yıl başlayan kazı çalışmaları, Şanlıurfa Müzesi başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emre Güldoğan'ın bilimsel danışmanlığında devam ediyor.

AA'nın haberine göre Sefertepe'deki çalışmaların daha hızlı bir şekilde ilerlemesi amacıyla, Viranşehir Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi ile iş insanlarının desteğiyle alana kazı evi yapılması için çalışmalara başlandı.

Kaymakam Önder Çengel, Sefertepe'yi ziyaret ederek alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Son dönemlerde Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük ve en kapsamlı arkeolojik kazıya Şanlıurfa'nın ev sahipliği yaptığını belirten Çengel, Göbeklitepe'den sonra ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Sefertepe’nin önemine işaret etti.

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