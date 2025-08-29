Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı! - Galatasaray Haberleri

        NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekibi NEOM, 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli için 40 milyon Euro'yu aşmayı düşünmüyor.

        Giriş: 29.08.2025 - 17:12 Güncelleme: 29.08.2025 - 17:27
        1

        Galatasaray'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

        2

        Suudi Arabistan ekibi, Barış Alper için verebileceği bonservis bedelini belirledi.

        3

        25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen NEOM SC, Barış Alper için 40 milyon Euro'yu aşmayı düşünmüyor.

        4

        NEOM kulübüne Barış'ın alternatifi olarak Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak istediği Gürcü forvet Mikautadze önerildi.

