        Nergis Kumbasar'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil sorularına yanıt: Beni ilgilendirmiyor

        Nergis Kumbasar: Beni ilgilendirmiyor

        Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in son evliliği hakkındaki sorulara yanıt verdi; "Mehmet Ali'nin ilk evliliği ya da son evliliği beni ilgilendirmiyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 08:20 Güncelleme: 12.02.2026 - 08:50
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nergis Kumbasar, Asmalımescit'teki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. İlkokul arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Kumbasar, her yıl geleneksel olarak bir gün bir araya geldiklerini söyledi. Kumbasar, ayrıca arkadaşıyla içeride küçük bir pasta kestiklerini de belirtti.

        Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil ile birlikte YouTube'da program yapmaya başlayan Nergis Kumbasar'a, sosyal medyadan gelen olumlu ya da olumsuz yorumları takip edip etmediği soruldu. Kumbasar; "Hiç bakmam, hiç umurumda olmaz. Yorumlar, beni ilgilendirmiyor. Ben yaptığım içerikten sorumluyum" ifadelerini kullandı.

        Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in 1989 - 1996 yılları arasında süren evliliğinden kızları Yasmin dünyaya geldi
        Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in 1989 - 1996 yılları arasında süren evliliğinden kızları Yasmin dünyaya geldi

        Eski eşi Mehmet Ali Erbil'in, Gülseren Ceylan ile yaptığı evliliğiyle ilgili sorulara da yanıt veren Nergis Kumbasar; "Mehmet Ali'nin ilk evliliği ya da son evliliği beni ilgilendirmiyor, onun hayatı. Ben kendi hayatımdan mesulüm" dedi. Kumbasar, ayrıca eski eşinin şu anki eşi Gülseren Ceylan ile kızı Yasmin'in arasının da çok iyi olduğunu söyledi.

        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025'te ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde hayatlarını birleştirmişti.
        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025'te ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde hayatlarını birleştirmişti.
