Nergis Kumbasar: Farklı bir heyecan yaşıyorum

"Farklı bir heyecan yaşıyorum" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kumbasar, şu sıralar farklı bir heyecan yaşadığını söyledi.

Muhabirlerle sohbet eden Nergis Kumbasar, yaklaşık bir buçuk senedir kapalı olan tiyatro sahnelerinin tekrar açılmasıyla birlikte sahnelere geri döneceğini ifade etti.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

58 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili, "Bu yıl televizyonda olmayacağım. Tiyatro oyunumuzu sahneleyeceğiz. Provalarımız başladı. Önümüzdeki haftalarda da seyircimizle buluşacağız. Şimdiden tiyatro sahnelerine döneceğim için gerçekten çok heyecanlıyım." açıklamasını yaptı.