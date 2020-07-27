Nero'dan yıllar önce de başka bir köpeği ezmiş

Emrah Doğru edogru@haberturk.com



Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre önceki gün İstanbul Sarıyer'de komşusunun bahçesine girerek köpeği Nero'yu vurup öldüren A.E. yıllar önce de bir başka köpek öldürme olayına karışmış.

Bir başka komşu Zafer Önal, A.E.nin 7 yıl önce de otomobiliyle, kapının önünde, köpeğini ezdiğini belirtip olayı anlattı:

"O gün evde misafirler vardı. Terasta otururken aşağıda önce bir araba sesi ve ardında çarpma sesi duydum. Arkasından köpeğimin de bağırması üzerine aşağıya koştum. Köpeğimi yerde görünce, onu kaldırmak için yanına gittim. Köpek bir an can havliyle kolumu ısırdı. Ben onu kucağıma alıp yardım etmek isterken, A.E. oğluyla beraber kapısının önünde köpeğe çarptıktan sonra arabayı park etmişti. Bu sırada beni gülerek, sırıtarak seyrettiklerini gördüm. O anda onlarla ilgilenemedim köpeğimin acısıyla..."

Nero

"KEŞKE O ZAMAN ŞİKAYETÇİ OLSAYDIM"

Olaydan sonra “Komşudur olur başımıza gelir” diye şikayette bulunmadığını belirten Önal şöyle devam etti: "Keşke o zaman şikayetçi olsaydım. Aradan iki, üç gün geçtikten sonra bu adamları ben dışarıda kapısının önünde gördüm. İçim rahat etmediği için bana o olaydan sonra hiç bir laf söylemediklerinden dolayı gittim kendisine sordum; 'Siz bana bir geçmiş olsun bile demediniz, köpeğim sizin çarpmanızla öldü biliyor musunuz?' dedim. O da bana 'Ne yapalım?' dedi. Ve bu adamla ilişkimi kestim, selam vermeyi bile istemiyordum. Bu son olaydan sonra da o tabii o anlar canlandı gözümün önünde 'Keşke' dedim, o zaman bu kadar rahat olup da adamı şikayet etseydim keşke dedim."

Nero'nun öldürülmesinin ardından onu sevenler gözyaşlarını tutamadı.

KÖPEĞİ EZDİ, BİZE BAKIP GÜLÜP GEÇTİ

A.E.'nin yıllar önce komşuları Zafer Önal'ın köpeğini otomobiliyle ezdiğine şahit olan Nero'nun sahibi Can Uzala, "Göz göre göre köpeğin üzerinden geçti" deyip şunları söyledi: "Eşimle birlikte komşumuz Zafer Bey'le sohbet ediyorduk, köpeklerimizi seviyorduk. Tam o sırada malum şahıs aracıyla yanında da çocuğu varken, Zafer Bey'in köpeğini göz göre göre, yolda yattığını gördüğü halde, otomobiliyle üzerinden geçip ezdi. Sonra da durmadan devam etti ve evinin önünde arabadan inip bize doğru bakıp gülüp geçti. Biz köpeğe koştuk, köpeği veterinere yetiştirmek için gittik. Bizi ne bir arayan oldu ne bir gelen oldu, ne geçmiş olsun diyen oldu... 'Yanlışlıkla yaptım' dahi deme tenezzülünde bulunmadı. Çünkü göz göre göre ve bilerek yaptı.

2 YAŞINDA ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE KATLETTİ

A.E.'nin 7 yıl önce o köpeği çocuğu yanındayken ezdiğini vurgulayan Uzala ekledi: "Bu adam bu köpekleri yanlarındayken öldürdü. Zafer Bey'in köpeğini ezdiğinde yanındaki çocuğu o zaman 11, 12 yaşında falandı. Bizim köpeğimizi katlettiğinde de 2 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bunu yaptı. Bu adam bunları yapmaktan kaçınmıyor. Ve bunlardan korkmuyor. Bakın bizim burada bir sürü komşumuz var. Şu anda herkes bizi arıyor ve şunu söylüyor; bu adamın ağzında sürekli şöyle bir laf 'Seni vururum, öldürürüm bir saat bile içerde kalmam' neye güveniyor? Kime güveniyor? Nasıl bir gücü var? Hiç birimizin bununla ilgili bilgisi de, fikri de yok. Fakat avukatımızla beraber, biz şu anda asayiş şubeye gideceğiz ve bu kişinin bundan önce işlediği bir sürü suç olduğunu söylüyorlar bir iddia bu daha bir şey bilmiyoruz. Ama avukatımızla gittiğimizde bunların hepsini öğreneceğiz.“

İddialar ile ilgili görüştüğümüz A.E iddiaları kesinlikle kabul etmediğini ifade etti.