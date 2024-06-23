NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkânlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur.

Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar? Yeşilçam'ın duygu yüklü bir aile komedisi olan Neşeli Günler, başta büyük usta Şener Şen olmak üzere tüm kadronun muhteşem bir performans gösterdiği sıcacık bir film.