Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor 0:00 / 0:00

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Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor. 'Garip Bülbül, Neşet Ertaş', konusunda uzman üç usta ismi bir araya getiriyor: Mustafa Uslu, Ömer Faruk Sorak ve Prof. Erol Parlak.

Filmin yapımcılığını, 'Ayla', 'Müslüm' ve 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' gibi filmlere imza atan, çekimleri devam eden 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filminin yapımcısı Mustafa Uslu üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturacak.

Film, Prof. Erol Parlak, can dostu büyük usta Neşet Ertaş ile röportajı, görüşmeleri ve sadece Ertaş'ın değil, Abdal kültür ve geleneğini de aktardığı 'Garip Bülbül, Neşet Ertaş' adlı iki ciltlik kitabından sinemaya uyarlanacak.

Parlak, filmin aynı zamanda danışmanlığını ve Neşet Ertaş müziklerinin yapımı ve süpervizörlüğünü de üstleniyor.

Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen'in kaleme aldığı filmin orijinal müziklerini ise Yıldıray Gürgen hazırlıyor.

NEŞET USTA'YI İKİ OZAN CANLANDIRIYOR

'Garip Bülbül, Neşet Ertaş' filminde, büyük usta Neşet Ertaş'ı, Abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandırıyor. Bektaş Dolu, Ertaş'ın gençlik, Ramazan Bağgül ise sanatçının yaş aldıktan, Almanya'dan Türkiye'ye kadar olan dönemini canlandırıyor.