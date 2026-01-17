Nesibe Aydın: 64 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 79 | MAÇ SONUCU
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk oldu. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 79-64 kazandı.
Sarı-kırmızılılar, ligde art arda 8'inci, toplamda 13. galibiyetini aldı. Nesibe Aydın ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Nihat Çetin, Rahmi Güner
Nesibe Aydın: Green 16, Pelin Gülçelik 2, Yağmur Önal 7, Davis 16, Bone 17, Derin Yaya 6, Büşra Akgün, Turner, Melike Yalçınkaya, Elif Çayır
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 12, Johannes 2, Ayşe Cora Yamaner 7, Juhasz 6, Kuier 19, Oblak 11, Gökşen Fitik 5, Williams 14, Sehernaz Çidal 3, Elif Bayram, Sude Yılmaz
1. Periyot: 24-25
Devre: 38-39
3. Periyot: 49-54