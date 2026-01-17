Habertürk
        Nesibe Aydın: 64 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 79 | MAÇ SONUCU

        Nesibe Aydın: 64 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 79 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk oldu. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 79-64 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 18:08 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:08
        Galatasaray, Nesibe Aydın'ı devirdi!
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-64 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılılar, ligde art arda 8'inci, toplamda 13. galibiyetini aldı. Nesibe Aydın ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: TOBB ETÜ

        Hakemler: Hüseyin Çamcı, Nihat Çetin, Rahmi Güner

        Nesibe Aydın: Green 16, Pelin Gülçelik 2, Yağmur Önal 7, Davis 16, Bone 17, Derin Yaya 6, Büşra Akgün, Turner, Melike Yalçınkaya, Elif Çayır

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 12, Johannes 2, Ayşe Cora Yamaner 7, Juhasz 6, Kuier 19, Oblak 11, Gökşen Fitik 5, Williams 14, Sehernaz Çidal 3, Elif Bayram, Sude Yılmaz

        1. Periyot: 24-25

        Devre: 38-39

        3. Periyot: 49-54

        Ağabeyini silahla vurarak öldürdü, diğer ağabeyinin eşini yaraladı

        Antalya'da bir kişi ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini silahla yaraladı

