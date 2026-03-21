        Haberler Spor Basketbol Nesibe Aydın: 75 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 94 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Nesibe Aydın: 75 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 94 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 94-75 yendi. İlk maçı da evinde 86-61'lik skorla kazanan Sarı Kırmızılılar, seriyi 2-0'ya getirerek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finalde!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 94-75 mağlup etti.

        Eşleşmenin İstanbul'da oynanan ilk maçında da rakibini 86-61 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde Emlak Konut ile karşılaşacak.

        Salon: TOBB ETÜ

        Hakemler: Barış Turgut, Melikşah Mercan, Aygün Akgül

        Nesibe Aydın: Davis 18, Bone 18, Pelin Gülçelik 5, Green 22, Yağmur Önal 9, Derin Yaya 3, Büşra Akgün, Melike Yalçınkaya, Turner

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 9, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 8, Kuier 16, Williams 21, Sude Yılmaz 13, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Şevval Gül 2, Elif Bayram 6

        1. Periyot: 20-30

        Devre: 40-49

        3. Periyot: 60-68

        4. Periyot: 75-94

