Nesibe Aydın: 75 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 94 | MAÇ SONUCU
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 94-75 yendi. İlk maçı da evinde 86-61'lik skorla kazanan Sarı Kırmızılılar, seriyi 2-0'ya getirerek yarı finale yükseldi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde Emlak Konut ile karşılaşacak.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Barış Turgut, Melikşah Mercan, Aygün Akgül
Nesibe Aydın: Davis 18, Bone 18, Pelin Gülçelik 5, Green 22, Yağmur Önal 9, Derin Yaya 3, Büşra Akgün, Melike Yalçınkaya, Turner
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 9, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 8, Kuier 16, Williams 21, Sude Yılmaz 13, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Şevval Gül 2, Elif Bayram 6
1. Periyot: 20-30
Devre: 40-49
3. Periyot: 60-68
4. Periyot: 75-94