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Nesli tükenmekte olan Gökçe Delice kuşu Ballıkayalar'da görüldü

Nesli tükenmekte olan Gökçe Delice kuşu, Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda görüldü

Nesli tükenmekte olan Gökçe Delice kuşu Ballıkayalar'da görüldü
AA

Gökçe Delice gözlemini yapan Dört Mevsim Yaban Hayat Derneği Başkanı Ümit Malkoçoğlu, açıklamasında, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın zengin bir doğal yaşam alanı olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre Malkoçoğlu, bölgenin, yoğun bir sanayi ve insan yerleşimiyle çevrili olmasının, bu zenginliğini daha da değerli kıldığını vurguladı.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda 10 yıldır gözlem yaptıklarını aktaran Ümit Malkoçoğlu, şunları kaydetti:

"Alanda 10 yıldır ayda en az 3-4 kez yaptığımız gözlemlerle, bugüne kadar 118 farklı kuş türü tespit etmiştik. Dün yaptığımız gözlemle bu türlere şimdi Gökçe Delice de eklendi ve Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda değişik zamanlarda görülebilen kuş türü sayısı 119 oldu. Bir bölgedeki kuş çeşitliliği hem oradaki doğanın ne kadar sağlıklı olduğunu hem de neden daha iyi korunması gerektiğine işaret ediyor."

Malkoçoğlu, Gökçe Delice'nin atmacagiller ailesinden yırtıcı bir kuş türü olduğuna işaret ederek, "Etçil bir tür olması sebebiyle de besin zincirinin üst sıralarında ve tüm türler gibi doğadaki dengenin korunmasında önemli bir işlevi var. Yüzlerindeki baykuşu andıran oval bölgeyse avlarını ses dalgaları yardımıyla bulduklarına işaret etmekte. Yuvalarını ağaçlar yerine toprak yüzeyine yaptıkları için üredikleri yerlerde tarımsal faaliyetlerden çok daha fazla etkileniyorlar ve bu sebeple soyları dünyanın birçok yerinde tehlike altında" ifadesini kullandı.

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