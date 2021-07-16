Üç kere kanseri yenen Neslican Tay, en son yakalandığı kansere yenik düşmüş ve sevenlerini hüzne boğmuştu. Neslican Tay'ın hayata bakışı ve düşünceleri derin bir etki yaratmıştı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay (14 Mart 1998, Bursa - 20 Eylül 2019, İstanbul) Türk kanser aktivisti. Üç kez kanseri yenen Tay, sosyal medya üzerinde yaptığı yaşama azmi temalı paylaşımlarla tanınıyordu. Bu paylaşımlar pek çok kişiye ilham olmuştur.

Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın çocuğu olarak 1998'de Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi.

14 Ağustos 2017'de sosyal medya üzerinden hastalığıyla ilgili gelişmeleri anlatmaya başladı. Bir yıl sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi.

Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı. 20 Eylül 2019'da malign mezenşimal tümör sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Rize'ye defnedildi.