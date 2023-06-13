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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ada çıkarması

Boşanacakları yönündeki iddiaları geçtiğimiz haftalarda "Biz gayet memnunuz, neşemiz yerinde" diyerek yalanlayan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Tatilde eşinin objektifine poz veren Atagül, bir kez daha "Her şey yolunda" mesajını gözler önüne serdi

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  • Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ada çıkarması - Magazin haberleri

    2016'da Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylarda Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti.
  • Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ada çıkarması - Magazin haberleri

    "KÖTÜ NİYETLE YAZILMIŞ BİR SENARYO"

    Kadir Doğulu'nun samimi tavırlar sergilediği kadının adının baş harfinin 'S' olduğu ve ünlü oyuncunun imam nikâhlı eşi olduğu ileri sürülmüştü.

    Söz konusu kişinin Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddia edilmişti. Bu söylentilerin ardından Sezer Çakır, konuyla ilgili "Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir" açıklamasında bulunmuştu.
  • Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ada çıkarması - Magazin haberleri

    "NESLİHAN'DAN BAŞKA NİKÂHLI EŞİM YOK"

    Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül; iddiaları, bir sosyal medya dedikodusu olarak gördüklerini açıklamıştı. Doğulu, daha sonra "Benim Neslihan'dan başka imam nikâhlı eşim yok" demişti.
  • Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ada çıkarması - Magazin haberleri

    Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, Formula 1 yarışını izlemek için gittikleri Bakü'de el ele poz vererek haklarındaki tüm iddiaları çürütmüştü.
  • Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ada çıkarması - Magazin haberleri

    "BOŞANMIYORUZ" DEMİŞTİ

    Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün boşanacaklarına yönelik yeni bir iddia atılmıştı. Atagül, konuyla ilgili olarak "Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz" diyerek son noktayı koymuştu. 
  • Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ada çıkarması - Magazin haberleri

    SOLUĞU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE ALDILAR

    Tüm bunların ardından Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, tatil yapmak için soluğu Kıbrıs'ta aldı. Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan çift, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. 
  • Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ada çıkarması - Magazin haberleri

    Eşine verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, bir kez daha "her şey yolunda" mesajını verdi. 
  • Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ada çıkarması - Magazin haberleri

    Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çiftinin, fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.  

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