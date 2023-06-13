"KÖTÜ NİYETLE YAZILMIŞ BİR SENARYO"

Kadir Doğulu'nun samimi tavırlar sergilediği kadının adının baş harfinin 'S' olduğu ve ünlü oyuncunun imam nikâhlı eşi olduğu ileri sürülmüştü.

Söz konusu kişinin Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddia edilmişti. Bu söylentilerin ardından Sezer Çakır, konuyla ilgili "Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir" açıklamasında bulunmuştu.