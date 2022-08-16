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Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş...

Yıllar önce şehrin gürültüsüne veda edip, Çatalca'da kendi çiftliğini kuran Neslihan Kozanoğlu, çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Kozanoğlu, traktörde verdiği poza, "Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş..." notunu düştü

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  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Sosyetik güzel Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce Çatalca'da çiftlik satın almıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Her fırsatta doğaya olan tutkusunu dile getiren Kozanoğlu, vaktinin çoğunu bu çiftlikte geçirmeye başlamıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    "YILLAR ÖNCESİNDEN NE OLACAĞIM BELLİYMİŞ"

    Bir süredir organik tarım ile uğraşan Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce traktörde çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

    Çocukluk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Kozanoğlu, gönderisine, "Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş..." ifadelerini not düştü.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    İşte İstanbul'dan ayrılan ve kent kaosundan kaçıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayan diğer ünlüler...
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    ERGÜN DEMİR

    İstanbul'un karmaşasından kaçan isimler arasında yer alan oyuncu Ergün Demir, bir süredir memleketi Giresun'a bağlı Tepeköy'de yaşıyor.

    'Binbir Gece' adlı dizide canlandırdığı 'Ali Kemal' karakteriyle adını duyuran 52 yaşındaki oyuncu, doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

    Ağustos - Eylül döneminde fındıkla uğraşan Demir, şimdilerde ise sebze meyve üretiyor. O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan oyuncu, bu karesini "Toprak yalan söylemez, hile bilmez." notuyla yayınladı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    CEYLAN ERTEM

    Şarkıcı Ceylan Ertem de şehir hayatından sıkılıp, soluğu doğada alan isimler arasında yer almıştı. İstanbul'un karmaşasından kaçan Ertem, geçtiğimiz haftalarda köye gitmişti.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Elinde sopa ile köy sokaklarını dolaşıp, sokak hayvanlarıyla oyunlar oynayan Ertem, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    41 yaşındaki şarkıcı, bu karesini "Oğlumla romantik salıncak keyfi..." notuyla yayınlamıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Ceylan Ertem, ineğe sarılıp gülümseyerek verdiği bu pozuna da, "Bugün böyle geçiyor." ifadelerini not düşmüştü.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    ZARA

    İzmir'deki çiftlik evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren şarkıcı Zara, da portakal bahçesinde objektif karşısına geçmişti.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Organik tarıma el atan sanatçı, yeni fotoğrafını Instagram hesabından, "Evrenin egosu yok, sonsuz saygıda; güneş 'Doğmam' demiyor, 'Çiçek açmam' demiyor, toprak 'Ürün vermem' demiyor…" notuyla yayınlamıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    AYLA ÇELİK

    Müzisyen Ayla Çelik de sakin hayatı seçenlerden olduğunu söylemişti. Çelik, "Artvin'den köy evi aldım. Evi yaptıracağım, çok tadilata ihtiyacı var. Seneye sizi de beklerim." şeklinde konuşmuştu.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    BURCU BİRİCİK

    Reklamcı Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Burcu Biricik, İstanbul'dan kaçarak soluğu Ayvalık'ta almıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Arkadaşlarıyla birlikte Küçükköy'e giden Biricik, başına yemeni bağlayıp, şalvar giymişti. Keyifli vakit geçiren ünlü oyuncu, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Biricik, daha önce Ayvalık’a bağlı Küçükköy’den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    BURCU KARA

    Oyuncu Burcu Kara da Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup, büyüdüğü köy evini yeniden yaşanabilir hale getirip artık burada hayatını sürdürmeye karar verdiğini duyurmuştu.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Daha önce, "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik" diyen ünlü oyuncu, bir süredir eşi Fırat Parlak ile birlikte tadilat işleriyle uğraşıyordu.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Tadilatın bittiğini söyleyen ve köy evinin son görüntüsünü Instagram'dan yayınlayan Kara, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

    Yolun sonuna geldik. İnanamıyorum evin bittiğine. Bu hayatımın sonuna kadar içinde yaşayacağım bir mutluluk! Her noktasını dokunarak, özenerek yaptığımız masal evimiz... Bu küçük kız o zamanlar dayısının oğullarıyla birlikte, sapanla camlarını kırdığı evi yeniden yaptırdı. Biz artık burada çocukluğum ve anılarımızla beraber yaşayacağız. Anneannem ve dedem de bizimle her an birlikte olacaklar. Canım sevdiğime bana bu yolda yoldaş ve destek olduğu için, benim köklerime ve anılarıma bu kadar kıymet verdiği için ne kadar teşekkür etsem az... İyi ki sen, hep sen, her şeyde sen... Bu süreçte hep yanımda olan, güzel dilekleri ve dualarıyla bu süreci daha da anlamlandıran tüm takipçilerime de ayrıca teşekkür ederim.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    ÖZGE BORAK

    Koronavirüs sebebiyle bir süredir evde önlem amaçlı karantinada olan oyuncu Özge Borak, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Avşa Adası'nda almıştı.

    Bir süredir babasının yanında tatil yapan Borak, organik tarıma merak sarmıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Bahçesine kavun eken Özge Borak, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Borak, fotoğrafına şu notu düşmüştü:

    Hepimize güzel bir hafta olsun. Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp, yemek gibisi yok.

    Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor. Rahmetli dedemden kalma iki ağacımız var; armut ve erik...

    Yakında şeftali de olur, o daha fidan olmasına rağmen üstünde var birkaç tane. Bugün de kışın babamın saksılarda yetiştirdiği kavunları ektim bahçeye.

    Öptüm seni kavun, tutmamazlık etmeyin haaa. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım. Yarın da biber, salatalık fidesi alıp, onları dikeriz. Bence yaparız; değil mi baba? 
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    PINAR AYLİN

    2014 yılında Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Pınar Aylin'in artık bambaşka bir hayatı var.

    Maya isminde bir kızı olan Aylin, İstanbul'u terk ederek, gözlerden uzakta bir hayat yaşamaya başladı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Ailesiyle birlikte memleketi İzmir'de yepyeni bir hayat kuran Pınar Aylin, bahçeli lüks bir villada yaşıyor.

    90'lı yılların ünlü ismi, boş vakitlerinde bahçe işleri ile ilgileniyor.

    Pınar Aylin, o anları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    ASLIHAN GÜRBÜZ

    Oyuncu Aslıhan Gürbüz de geçtiğimiz senelerde İstanbul'u terk etmişti.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    İki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçiren Gürbüz, tedavi sürecini tamamladıktan sonra kendisine bambaşka bir hayat kurmuştu.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Doğa ile iç içe yaşamaya başlayan Gürbüz, yeni hayatından kareleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Gürbüz, takipçilerinin "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt vermişti.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslıhan Gürbüz, şu ifadeleri kullanmıştı:

    En çok sorulan soru... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada...

    Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği, çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum.  Yeşili, maviyi, suyu, gökyüzünü, ağacı, çiçeği, kuşu, yosunu görmeyi çok seviyorum.

    Uyandığımda karşı evi değil, bir ağacı görmeyi, evden çıkınca alışveriş merkezine değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum. 

    Neresi olduğu mühim değil. Görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik. Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar...
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    YILMAZ ERDOĞAN

    Köyceğiz’de hem plato kuranhem de yaşamını sürdüren Yılmaz Erdoğan, İstanbul’dan ayrılma kararını “Trafik başlı başına bir sebep değil mi? Köyceğiz’e gittiğimden beri otomobil kullanmayı yeniden keşfettim. Meğer dünyanın en zevkli şeyiymiş.” sözleriyle açıklamıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Erdoğan, 2014 yılında yerleştiği Muğla, Köyceğiz’de hem doğal hayatın tadını çıkarıyor, hem de projelerini gerçekleştiriyor. 2014’ten beri yaşadığı çiftliğini film platosu haline getiren Erdoğan, ‘Ekşi Elmalar’ ve ‘Tatlım Tatlım’ filmlerini burada çekmişti.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    BURAK HAKKI

    Ünlü oyuncu Burak Hakkı, koronavirüs salgınından korunmak için Çanakkale'deki çiftliğine gitmişti.

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran Hakkı, doğanın tadını çıkartıyor.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Sebze ve meyve üretimi de yapan Burak Hakkı, çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    GİZEM KARACA

    2011 Miss Turkey ikincisi Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmasının ardından İzmir'e yerleşmişti.

    Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs günlerini evinde karantina altında geçiren Karaca, kendisini bahçe işlerine vermişti.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Bu süreçte organik tarıma başlayan Karaca, bahçesine domates, biber, salatalık ve patlıcan ekmeyi de ihmal etmemişti
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Bahçesinden dut toplayan eşi Kemal Ekmekçi'nin pozunu sosyal medya hesabından "Dut canavarı." notuyla yayınlamıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    ATA DEMİRER

    Ata Demirer de uzun süredir Bozcaada'da da yaşıyor. Ara sıra İstanbul'a gelen ve çiftlik hayatı yaşayan komedyen, doğal hayatından kesitleri Instagram sayfasından yayınlıyor.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    YEŞİM BÜBER

    Bir dönemin ünlü oyuncusu Yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle sıra dışı bir hayata başlamıştı.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    8 yıldır eşi ve çocuklarıyla teknede yaşayan Büber, hayatıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

    Hep hayalimizdi teknede yaşamak, yolda olmak. Bu, bir şekilde bize dayatılan biçim ve sınırlara nanik yapmak belki de. Evi kapatıp tekneye taşınalı sekiz yıl oldu.

    İstediğim an demirimi alıp gidebilme imkanı gerçek bir özgürlük benim için. Ve her yerde yolcu hissetmek, mekan ve zaman algımı çok değiştirdi. Zorunluluktan uzak, sahici bir seçim, her an ve her yer... Bu duyguyu çok seviyorum.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    Büber, 'Aynalı Tahir’, ‘Kırık Ayna’, ‘Bıcak Sırtı’, ‘Serseri Aşıklar’ gibi dizilerin yanı sıra ‘Barda’, ‘Kaybolan Yıllar’ ve Sadri Alışık Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü aldığı ‘İnşaat’ gibi sinema filmlerinde rol almıştı
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    HAYKO CEPKİN

    Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin’in paraşüt tutkusu hayatını değiştirmişti. 7 yıl önce İzmir, Selçuk’ta bulunan eski havaalanında paraşüt atlayışlarına başlayan ünlü müzisyen, 4 yıl önce Şirince’ye yerleşme kararı almıştı.

    Cepkin, Varil Camping adında bir konaklama tesis açarak kendisi gibi doğa tutkunlarını da burada buluşturuyor.
  • Neslihan Kozanoğlu: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş... - Magazin haberleri

    9 dönümlük alanda kurulu çiftlikte kediden köpeğe, tavuktan ördeğe kadar birçok hayvan besleyen ünlü rockçının eşeği Midas ise kampın eğlenceli üyeleri arasında yer alıyor.

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