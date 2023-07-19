Nesrin Cavadzade'den bikinili pozlar! Ünlü güzelin kusursuz fiziği dikkat çekti!
Son olarak Üç Kuruş dizisinde izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan ünlü güzel bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi. İşte Nesrin Cavadzade'nin son pozları...
Instagram paylaşımlarıyla beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü güzel bikinili pozlarını da sevenlerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.
Üç Kuruş, Yasak Elma ve Hikaye gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 3.2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü güzelin kusursuz fiziğine binlerce övgü dolu yorum geldi.
Nesrin Cavadzade'nin, "Sinekler, en çok sizin kan grubunuzu seviyor Nesrin Hanım" mutluluğu" notuyla yayınladığı gönderileri 154 binin üzerinde beğeni ve 1500'e yakın yorum aldı.
Ünlü güzelin düzgün fiziğine sevenlerinden: "Fizik kadın","Yaza bomba gibi girmişsin", "Zayıf ve uzun boy harika bir fizik" gibi yorumlar geldi.
İşte Nesrin Cavadzade'nin son pozları...