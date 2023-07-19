Nesrin Cavadzade'den bikinili pozlar! Ünlü güzelin kusursuz fiziği dikkat çekti!

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Üç Kuruş, Yasak Elma ve Hikaye gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 3.2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü güzelin kusursuz fiziğine binlerce övgü dolu yorum geldi.